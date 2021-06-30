奈雪的茶大熱倒灶 暗盤破發蝕180元

超購431倍的內地茶飲品牌奈雪的茶（2150）雖然一手難求，但昨日暗盤大熱倒灶，在三個暗盤交易場中僅得於富途幸保不失，其昨日在耀才及輝立暗盤中失守招股價19.8元，分別收報19.44元及19.54元，一手500股帳面蝕180元及130元，但在富途暗盤中則一手賺175元。奈雪的茶昨日公佈招股結果，公開發售部份有64.2萬份申請，凍資2200億元，超購431倍，國際發售部份超額認購約17倍。一手中籤率為8%，抽40手穩中一手，共有45張「頂頭槌飛」，每張認購約1286萬股，獲派7.55萬股或151手。以上市價19.8元計，集資48.4億元。和黃醫藥勁升23.6%耀才暗盤交易場數據，奈雪的茶高見21.7元，較定價高9.6%，不計手續費每手帳面賺950元，惟終收報19.44元，較定價低1.8%，一手帳面蝕180元。雖然奈雪的茶在耀才暗盤中令人失望，惟在富途暗盤曾見22.75元，較上市價高14.9%，一手帳面賺1475元，終收報20.15元，一手賺175元。另外，已於英、美上市的和黃醫藥亦公佈招股結果，集資39.5億元，香港公開發售有2.1萬份申請，凍資27.2億元，超購4.23倍，國際發售超購4倍。一手中籤率為60%，抽80手穩中一手，共有2張「頂頭槌飛」，每張認購約650萬股，獲派22萬股或440手。該股於耀才暗盤交易場高見51元，較定價40.1元高27.1%，低見46.8元，收報49.55元，較招股定價高23.57%，一手帳面賺4725元。康諾亞超購169倍今截飛至於康諾亞（2162）招股反應熱烈，綜合多間證券商數據，公開發售部份孖展錄得530億元，以籌資3.11億元計，超購169倍，據外電報道，其國際配售部份將提早一天，於昨日下午截止認購。康諾亞專注於發現和開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法，其去年虧損則按年擴大3.89倍，至8.2億元人民幣。該股將於今日截止招股，預計7月8日掛牌。