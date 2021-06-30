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兩物管新股首日孖展未足額

2021-06-30 列印
　　物管公司來港上市浪接浪，昨日再有兩隻物管新股康橋悅生活（2205）及領悅服務（2165）展開招股，惟招股情況慢熱，公開發售部分孖展認購尚未足額。康橋悅生活發售1.75億股，招股價介乎2.78元至3.88元，每手1000股，入場費為3919.1元，集資最多6.8億元。

　　另外，領地控股（6999）旗下領悅服務擬發售7000萬股，招股價介乎3.75元至4.55元，每手1000股，入場費約4596元，集資最多3.2億元，下周一截止招股，7月12日掛牌。截至去年底，領悅服務已簽約管理234項物業，總簽約建築面積約3620萬平方米，並擁有174項在管物業，總建築面積約2020萬平方米。



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