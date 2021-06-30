另外，領地控股（6999）旗下領悅服務擬發售7000萬股，招股價介乎3.75元至4.55元，每手1000股，入場費約4596元，集資最多3.2億元，下周一截止招股，7月12日掛牌。截至去年底，領悅服務已簽約管理234項物業，總簽約建築面積約3620萬平方米，並擁有174項在管物業，總建築面積約2020萬平方米。
兩物管新股首日孖展未足額
另外，領地控股（6999）旗下領悅服務擬發售7000萬股，招股價介乎3.75元至4.55元，每手1000股，入場費約4596元，集資最多3.2億元，下周一截止招股，7月12日掛牌。截至去年底，領悅服務已簽約管理234項物業，總簽約建築面積約3620萬平方米，並擁有174項在管物業，總建築面積約2020萬平方米。
警搗炸藥製槍工場 阻殺名人計劃 兩男密謀血洗警署落網
《港區國安法》去年中實施後，暴力份子偃旗息鼓，但仍有居心叵測者圖謀發動襲擊。警方根據線報，派員直搗藍田和大埔兩單位，拘捕兩名男子，檢獲一點五公斤硝酸鉀及硫磺、五百八十發含火藥工業用石屎釘槍彈、五枝仿製...
2021-06-30
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中共一大紀念館黨慶前開幕 逾千展品亮相 李大釗館預約爆額
上海中共一大紀念館擴建後，在黨慶百年前夕開幕。公眾反應熱烈，有民眾指李大釗展覽館的預約開售五分鐘內就沒票了。據了解，這次展覽是採用實名預約制。而是次展覽將展出過千件展品，早前四十多國的駐華使節更應邀至...
2021-06-30
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日稱台「民主國家」 京斥居心險惡
美日再表態「撐台」惹中方不滿。美國將於周三恢復和台灣的「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談；日本副防長更公然稱台灣為「民主國家」。中國的外交部對美台的TIFA會談表示反對；中方更直斥日副防長居心險惡...
2021-06-30
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屋苑錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，並錄用家承接，世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山海典灣6座中層F室，面積451方呎，兩房間隔，原叫價820萬，議價後以798萬沽出，呎價17694元。據了解...
2021-06-30
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美銀行增派息 杜指升9點 納指標指再創新高
聯儲局取消銀行股派息限制後，多間大型銀行紛表示會增加派息，加上樓市暢旺，刺激美股向好，標指及納指更再創新高。杜指早段上升159點，報34442點，升幅近0.5%；納指曾升10點，報14511點；標指則...
2021-06-30
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極刑宴客累法國 囂雄低首
法國前鋒基利安麥巴比急於攀上新世代球王位置，今屆歐洲國家盃鬧出不少是非，如擔任首席罰球劊子手和被基奧特批評親疏有別。高盧雄雞周一在十六強中立場跟瑞士法定時間打和3:3，加時仍難分高下，互射十二碼此子最後一輪宴客，連累國家隊負4:5出局，證明欲速則不達，賽後也公開致歉。 高盧雄雞今仗一度領先3:1，卻被瑞士末段逼和3:3，加時雙方皆未能增添比數，互射十二碼麥巴比最後一輪宴客，連累法國負4:5提早畢業。為求個人事業更上一層樓，這名二十二歲前鋒轉投皇家馬德里之心昭然若揭，歐國盃期間更傳出要求特權，力壓基沙文等前輩，優先主射罰球。 麥巴比攬責道歉 然而，麥巴比今屆四戰合共上陣三百九...
2021-06-30
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【同梳乎蛋放暑假】全港最大15呎高GUDETAMA梳乎蛋郵局空降葵涌新都會 「郵」閒打卡偽遊東瀛
暑假未到，大家有甚麼暑假大計？不如同性格「懶洋洋」的梳乎蛋GUDETAMA一齊懶洋洋抖暑吧！港鐵葵涌站旁的新都會廣場，今年暑期請來梳乎蛋，打造「GUDETAMA夏日梳乎『郵』」活動（7月10日至8月3...
2021-06-25
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保密失敗 口頭通知親友冇派帖 洪永城梁諾妍7.11擺酒
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社論——公眾齊戒備 防止恐怖活動
警方昨天拘捕兩名男子，在二人居所起出仿製槍械草圖、自製零件、火藥等危險物品，搗破一次大襲擊陰謀，令人十分震驚。即使《港區國安法》實施之後，暴力罪行銷聲匿跡，但仍有居心叵測之徒，疑暗中策動突襲，社會各界必須加強戒備，人人留心周圍環境，協力遏止暴力圖謀。 警方今次行動，反映有激進份子，秘密策劃暴力行動，幸而警方情報網絡發揮作用，從蛛絲馬跡，揪出幕後密謀者，但為防百密一疏，各行業，尤其是銷售商店，若發現有可疑人物入貨，必須提高警覺，向警方報告，協助遏止暴力威脅。 市民有責任出一分力，若發覺身邊有形跡可疑的人物，或家居鄰里有不尋常的活動，不要各家自掃門前雪，因為身邊可能是一個計時炸...
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馬場浮世繪——史卓豐出水痘七駒換人
馬會首席醫療主任通知受薪董事小組，史卓豐因有病況，雖與新型冠狀病毒無關，但不適宜於明日賽事上陣，何時可以恢復披甲，有待馬會另行公布。 史卓豐於周一沙田馬場受紅雨警告而封圈前，仍有留在馬場等候操馬，直至肯定晨課取消才離開，可是昨晨卻缺席。據悉史卓豐一早便通知了馬會出水痘，由於此為高傳染性疾病，所以不能到場，而且周四也不能上陣，其中「勤德兼備」昨日立即交由班德禮操刀試草地，旨在讓班德禮早一點熟悉馬兒脾性。 由於一般水痘病發期為兩至四星期，史卓豐何時可以恢復策騎暫難估計。而競賽小組已批准原配史卓豐的七駒易配： 第一場 「金剛福星」改由潘頓策騎； 第二場「首飾傳奇」改由薛恩策騎； ...
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