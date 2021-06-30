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受惠政府資助 大快活多賺1.5倍

2021-06-30 列印
　　大快活（052）去年受惠政府保就業資助約1.8億元，令期內多賺近1.5倍，至1.54億元；慷慨派末期息0.6元，按年增兩成，若撇除政府補助，大快活去年業績則蝕約2960萬元。公司行政總裁羅輝承表示，4至6月人流及生意均有上升，今年將會積極於本港及內地開店，對前景感到樂觀，並表明雖然原材料價格有雙位數升幅，但大快活無計劃加價把成本轉嫁予顧客身上。

　　受疫情拖累該公司去年度收入按年跌約12.7%，至26.5億元；毛利率則上升3.2個百分點，至12.4%。當中本港同店銷售下降約15%；內地同店銷售以人民幣計值下降約27%。羅輝承解釋，去年錄經營虧損，主要為生意受疫情和限聚令等影響，若撇除相關政府資助，全年錄得經營虧損錄近4000萬元。



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