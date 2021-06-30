中環IFC外望——中銀推港首隻人幣ESG基金

中銀香港資產管理昨日宣佈推出「中銀香港全天候ESG多元資產基金」，為香港市場首隻提供人民幣類別的ESG多元資產零售基金，並由「東方匯理資產管理」擔任該基金的投資顧問，該基金首次發售期為昨日起至7月29日。中銀香港預計「跨境理財通」於下半年推出，料人民幣理財產品需求將持續增加。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行現有14隻ESG基金，截至今年4月底，ESG基金銷售額按年升逾10倍，反映投資者對ESG基金認受性大幅提升。客戶投資於人民幣基金總額，則按年錄得逾七成增長，中銀香港（2388）為該基金在香港的主要零售銀行分銷商。中銀香港資產管理固定收益首席投資官阮卓斌指，該基金為股債混合投資。根據模擬組合，初期股票和債券比例約為55%及45%。模擬投資組合的行業分布以房地產佔比最高，達23.2%，其次為消費達12.4%。中銀香港資產管理分銷業務董事總經理雷裕武表示，基金擬於成立後3個月進行首次派息，惟需按基金經理酌情決定，又指該基金旨在每月派息，但派息率並無保證，股息可從資本中支付分派。傳Playboy斥26億購內衣品牌美國著名成人雜誌《花花公子》（Playboy）母公司「PLBY Group」在今年2月以特殊目的收購公司（SPAC）上市，重返資本市場。有傳PLBY Group將以3.3億美元（約於25.7億港元），收購高階內衣品牌Honey Birdette，或成為該公司行政總裁Ben Kohn上任以來首筆重大交易。外電引述消息人士報道，PLBY Group將收購Honey Birdette，而未來Honey Birdette將在美國多個城市開設更多新門市。而成立於2006年的Honey Birdette在全球擁有60間門市，主要分店位於澳洲，只有少數在美國。高瞻