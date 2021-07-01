恒指半年累漲1596點 碧服飆六成藍籌居首

重磅滙控（005）跌0.88%，收報44.85元；港交所（388）跌1.24%，收報462.8元；美團（3690）先升後跌，收降1.05%，報320.4元；股王騰訊（700）有份拖低大市，跌1.1%，收報584元。友邦（1299）斥資120億元人幣收購中郵保險近25%股權，股價逆市揚0.84%，收報96.5元；手機孖寶之一舜宇光學（2382）高見247.6元創新高，終收升0.91%，報245.4元。
海底撈累瀉逾三成
總結上半年，「染藍」不足一個月的物管龍頭碧桂園服務（6098）是表現最出眾藍籌股，累積升幅高達60%，其次是「三桶油」中的中石油（857）累漲57.5%，季軍則是中信股份（267）累升52.5%。相反，表現最不濟的是飲食內需股海底撈（6862）累瀉31.5%，尾二的是阿里健康（241）累跌24.8%，內險股平保（2318）則排行倒數第三，跌幅兩成。
通關在望濠賭股彈升
市傳港澳兩地有意在7月中恢復有限度通關，消息刺激博彩股逆市彈升，銀娛（027）升4.4%；澳博（880）抽升4.4%；新濠（200）彈2.7%；金沙（1928）走高2.2%；永利澳門（1128）走高1.83%；但美高梅（2282）下滑0.34%。
富昌證券聯席董事譚朗蔚稱，恒指由3月至今，在大約1600點區間內反覆上落，上方阻力繼續為29500點，相信7月騰訊股價將成為左右大市最主要因素之一，只要企穩600元關，將勢成指數向上動力。他同時期望7月大市可以向上突破29500點，其後將逐步挑戰30100點。另外，他認為科技股、汽車股、生科股和太陽能股，繼續是資金追入及熱捧板塊。