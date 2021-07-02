勞工數據佳支持大市 標指再創新高 杜指漲131點

美國勞工市場數據優於預期，美股周四向好，標普指數早段已創新高，油價亦抽升，曾見接近三年高位。美股杜指早段升102點，至34604點，升幅為0.3%。標普指數曾升至4312點歷史高位，升幅為0.34%，納指則接近持平。美國上周首次申請失業救濟人數為36.4萬人，按周減少5.1萬人，並較市場預期的38.8萬人為少。這亦是最近三周以來，首次跌破40萬人大關。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34633點，升131點；標普500指數收報4319點，升22點；納斯達克指數收報14522點，升18點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.23港元，較香港收市價升0.38港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見581.13港元，較香港收市價跌2.87港元。歐洲股市周四高收。投資者憧憬歐洲經濟復甦，支持當地股市2021年下半年開局造好。英國富時100指數收報7125.16點，升87點。德國DAX指數收報15603.81點，升72點。法國CAC指數收報6553.82點，升45點。油價升幅擴大，紐油接近收市時升近2%。於紐約商品交易所，8月份期油報每桶74.84美元，升1.37美元，升幅1.86%。數據顯示美國經濟前景轉佳，推動油價向好，紐約期油曾升至每桶76.1點美元，為2018年10月以來最高，昨晚最新見75.8美元，仍然有3.2%的升幅。倫敦布蘭特期油報每桶76.4美元，亦升2.4%。港股本月下旬或可打破悶局港股周四休市，大市今日將踏入下半年開局，昨日如常交易的內地股市窄幅上落，歐洲股市則企穩，外圍未見明顯方向。俗語說「五窮六絕七翻身」，但香港以及環球股市，現時仍處於陰睛不定的狀態，市場人士認為，短期港股觀望情緒仍然濃厚，預期要到本月下旬才有機會打破悶局。內地股市昨日則窄幅上落，上證指數最多升16點，但升勢無以為繼，全日收報3588點，微跌2點。深證指數最多曾升44點，高見15206點，同樣後勁不繼，全日收報15038點，跌122點，跌幅0.8%。恒指在周三（30日），即上半年的最後一個交易日，收報28827點，跌166點。以整個上半年合計，恒指累積上升近1600點，表現不俗，但單以6月來說卻相當沉悶，全月累積下跌323點。