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澳門賭收上月急增八倍

2021-07-02 列印
　　澳門博彩監察協調局昨日公佈最新收入數字顯示，今年6月份博彩毛收入為65.35億元（澳門元，下同），較去年的7.16億元大增8.12倍，連續第5個月錄得增長，優於市場預期。今年首6個月的累計博彩收入為490.23億元，按年增長45.4%。

　　不過，數字亦顯示6月份博彩毛收入按月下跌37.43%，相信與5月有黃金周，及6月廣東疫情小規模爆發，澳門收緊廣州訪澳旅客入境要求及防疫措施有關。與疫情前相比，2019年6月的博彩收入為238.1億元，今年6月的博彩收入約為疫情前的27%。



　　澳門5月份博彩收入達104.5億元，為今年頭半年內唯一突破百億元收入的月份，亦是自疫情爆發以來表現最佳的月份，相信其表現與勞動節假日期間旅客人數增加有關。不過，2019年5月份的博彩收入為259.5億元，為今年5月份收入的2.48倍。
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