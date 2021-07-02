澳門賭收上月急增八倍

不過，數字亦顯示6月份博彩毛收入按月下跌37.43%，相信與5月有黃金周，及6月廣東疫情小規模爆發，澳門收緊廣州訪澳旅客入境要求及防疫措施有關。與疫情前相比，2019年6月的博彩收入為238.1億元，今年6月的博彩收入約為疫情前的27%。
澳門5月份博彩收入達104.5億元，為今年頭半年內唯一突破百億元收入的月份，亦是自疫情爆發以來表現最佳的月份，相信其表現與勞動節假日期間旅客人數增加有關。不過，2019年5月份的博彩收入為259.5億元，為今年5月份收入的2.48倍。
昨天是中國共產黨成立一百周年，也是香港特區回歸二十四周年，警方在港九多區重兵佈防，防止有人生事。晚上銅鑼灣有一名獨行持刀漢疑企圖殺警，從背後突舉刀插向警員，警員左肩胛骨中刀受傷。行兇後，疑兇疑畏罪用刀...
2021-07-02
台灣近日有一名性侵女網友的三十二歲范姓男子落網。警方接報並循線追查時更發現，他涉及在三年前偽造交易紀錄及發票以詐領獎金四百三十五萬元，及本年五月時用裸照威脅前女友而被通緝。他在逃亡兩個月期間，再次犯罪...
2021-07-02
近年動物權益被受各國關注，而「結束籠養時代歐洲公民倡議」（ECI）近日成功收集一百四十萬個簽名及歐洲議會的支持，就「籠養動物」作出請願。歐盟承諾，將在二○二三年提出新法案，並於二○二七年前逐步廢除籠養...
2021-07-02
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣助理分區經理黃銳平表示，柴灣杏花邨25座極低層4室，面積約560方呎，三房間隔，望內街景，以858萬元成交，呎價15321元，據悉，買家為用家，屬...
2021-07-02
美國勞工市場數據優於預期，美股周四向好，標普指數早段已創新高，油價亦抽升，曾見接近三年高位。美股杜指早段升102點，至34604點，升幅為0.3%。標普指數曾升至4312點歷史高位，升幅為0.34%，...
2021-07-02
因父親基艾沙威名而備受注目的費達歷高基艾沙，藉歐洲國家盃十六強加時淘汰奧地利的關鍵入球，據報今晚八強在德國中立場火併比利時一仗擔正。這名廿三歲右翼潛質優厚，但其父九六歐國盃士哥後，國家隊仍分組賽出局，前者今晚隨時步爸爸剎那光輝之後塵，寧捧人強馬壯的歐洲紅魔主勝。（Now616、618周六凌晨3:00直播） 費達歷高基艾沙今屆決賽周尾輪，在意軍篤定出線下擔正，即以三次過人和兩次關鍵傳球當選最佳球員。十六強鬥奧地利，他後備上陣又在加時先開紀錄，率隊險勝二比一，據報今仗獲教練文仙尼獎賞成正選右翼，此子揚言：「文仙尼總希望我們做好準備，一直說廿六名球員都是正選。我已經準備好，一上陣...
2021-07-02
素食及無肉餐單能提升食欲，適合炎夏品嘗。唐宮小聚與Classified新推夏日素食新菜單，分別以植物肉、天然食材及當造蔬果烹調素食，營養豐富又消暑開胃。 植物肉炮製中西小菜主打摩登中菜的...
2021-06-29
自去年太太張馨月誕下女兒「格格寶」，升呢老竇的林峯密密接Job搵奶粉錢，繼早前夫妻檔參與內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》後，近月他又為主演的邵氏網劇《黑金風暴》到深圳及澳門開工，直至上月中才回港拍攝。早...
2021-07-02
香港前日有逾六萬人接種新冠疫苗，破了單日紀錄，這個良好勢頭，與港府降低接種年齡、加推外展施針、學者解說疫苗的安全性，以至各界推出大抽獎，都有關係。另一個重要因素，是多國的變種病毒疫情升溫，令港人開始意識到，唯有打針才能保障自己的健康。 香港累計接種了三百七十二萬九千多劑疫苗，接種率升至百分之三十三點一，要達至七、八成的群體免疫屏障，還有一段距離。最近多了人打針，是一個好現象，顯示更多人認同打了針，才能保障自己，一旦染疫，起碼病情不會太嚴重，就算香港疫情反彈，個人也較為安心，工作和生活不至受太大的影響。 隨著變種病毒在多國肆虐，即使高接種率的國家，例如英國和以色列，疫情都反彈...
2021-07-02
姚本輝早前因為接受心臟通波仔手術，所以缺席了幾次賽事，本來有消息指他將繼續休息，季內都不會入場督戰，但昨日卻見輝哥精神奕奕地在沙圈露面，似乎對其參戰馬非常在意，果然先有「正義駒」和「你知我勝」分別拼入...
2021-07-02