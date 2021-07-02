15公司趕上半年遞表 道地母企匯泉申上市

新股市場熱鬧，14隻新股同時招股外，更有多達15家公司趕及在上半年完結前達陣，向港交所（388）遞交上市申請，其中最引人注目的是本地茶飲品牌「道地」母企匯泉國際、順豐控股旗下杭州順豐同城實業，以及內地跨境電商公司子不語。匯泉國際擁有自家品牌「道地」及「美果」，而產品組合更涵蓋國際烈酒及葡萄酒、天然、健康及功能飲料，以及其他消費飲料及食品。截至去年底，在國際烈酒及葡萄酒類別，包括164個品牌下1434個SKU（庫存單位），而天然、健康及功能飲料類別，包括9個品牌下252個SKU。匯泉賣酒收入佔達66%該公司去年盈利達2.2億元，按年跌4.3%，去年收入則按年微升1%，至18.6億元，其中天然、健康及功能飲料佔總收入23.6% ，而國際烈酒及葡萄酒佔65.5%，即約12.2億元，其毛利率為33.3%。受疫情影響，港府實施社交距離措施，令去年來自香港的銷售額按年跌11%，至8.73億元，而來自中國的銷售額則按年上揚14.9%，至9.84億元。是次集資所得將用於提升產品及生產能力、品牌建設及銷售及市場推廣能力、進行戰略合作、投資及收購等用途。富瑞及滙豐為聯席保薦人。另外，順豐子公司杭州順豐同城實業日前提交上市申請，該公司為第三方即時配送服務平台，美銀及中金為聯席保薦人。截至去年底，其收入為48.4億元（人民幣，下同），按年大增1.3倍，而虧損則按年擴大61.3%，至7.58億元。該公司去年毛利率錄得虧損，惟按年已大幅下調12.1個百分點，至3.9%，而研發開支大增15倍至6940萬元。集資所得將用於研發及技術基礎設施、擴大服務覆蓋範圍、潛在戰略收購及投資等用途。順豐控股昨日在深交所發公告指，公司已收到杭州順豐同城實業，向港交所遞交首次公開發行境外上市外資股（H股）的申請資料。