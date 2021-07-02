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財新PMI降至51.3 三個月來最慢

2021-07-02 列印
　　內地6月份財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得51.3，較上月低0.7個百分點，低於預期的51.8，為3個月以來最低點，該指數顯示6月中國製造業受到疫情反覆和供應鏈受阻影響，增長勢頭減弱。

        該走勢與國家統計局製造業PMI一致，國家統計局前日公佈的6月製造業PMI為50.9，較上個月微落0.1個百分點。



        6月製造業的供給與需求增速均放緩，生產指數高於50的臨界值，但已降至20年6月以來的最低點；新訂單指數也僅僅略高於榮枯分界線，為三個月以來最低。

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