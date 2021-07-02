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人行100億元逆回購 增資金投放

2021-07-02 列印
　　中國人民銀行昨日於公開市場進行100億元人民幣（下同）7日期逆回購操作，中標利率為2.2%，與此前持平。昨日有300億元逆回購到期，實現淨回籠200億元。

        此外，據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價昨日報6.4709元，較前日下調108點子，連跌2日，錄得近一周低位。而截至昨日下午四時半，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.4667。



        東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆表示，人民銀行進行逆回購操作是出於季節性因素的考慮，一方面半年結令資金需求增加，導致近期境內外拆息上升。

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