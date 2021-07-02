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建發旗下怡家園 3739萬購物業公司

2021-07-02 列印
　　內地物業管理服務供應商建發物業（2156）旗下子公司怡家園，將以人民幣3739.32萬元，收購從事內地房地產開發經營及物業管理的洛陽泉舜物業51%的股權。建發物業與洛陽泉舜物業訂立股權轉讓協議，收購完成後洛陽泉舜物業將會成為建發物業的間接附屬公司，並進行財務併表。

  洛陽泉舜物業於2003年成立，業務範圍主要包括中國的住宅物業的物業管理服務、房地產諮詢服務等。截至到2020年12月8日，公司管理12個項目，旗下在管總建築面積約191萬平方米。



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