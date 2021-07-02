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歐洲央行將取消派息上限

2021-07-02 列印
　　歐洲央行昨日指，除非經濟再次衰退，該行可望自10月起取消歐羅區銀行的派息與股票回購上限。去年3月疫情爆發時，央行對銀行派息實施禁令，後來轉為規定派息上限。

  歐央行銀行監管委員會主席恩瑞亞表示，除非經濟再次衰退，否則該行有意允許歐羅區銀行從10月起恢復對股東的派息，但仍建議銀行採取謹慎態度。



  如未有重大不利情況出現，計劃在今年第三季末開始取消央行相關建議，並重新把派息及股票回購納入央行正常監管程序的一部份。央行預計派息計劃將保持謹慎，並與銀行的內部資本創造能力和風險敞口質量惡化的潛在影響相稱。



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