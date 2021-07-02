中環IFC外望——加國擬2035年禁售燃油車

外電引述加拿大總理杜魯多（見圖）表示，為達到2050年碳中和目標，加拿大將從2035年起禁止銷售新燃油車和輕型卡車，逐漸轉而使用更多電動車。報道引述一份聲明指，加拿大從2035年開始只能銷售零排放汽車和卡車，政府將提供一系列政策、資金支持幫助相關企業轉型，並將會設定2025年和2030年的中期目標。加拿大環境部長Jonathan Wilkinson指，政府將與美國合作，協調燃油效率法規，並在消費者退稅、充電站、企業減稅和行業轉型成本等方面進行投資。加拿大環保組織項目主管Keith Brooks則表示，如加拿大不減少目前正在增長的汽車、SUV和皮卡的排放量，日後將無法達到溫室氣體排放目標。他又指，目前加拿大正在銷售的電動車市場比例僅佔3.5%，政府需採取更多措施支援零排放汽車市場。報道指，英國去年宣佈從2030年起禁止燃油汽車，而美國尚未確定日期。美國最大的汽車市場加州去年表示，將從2035年開始轉向電動汽車，加拿大魁北克省也設定了相同的目標。iPhone 12銷量突破一億市場調研機構Counterpoint Research報告指出，蘋果旗下iPhone 12系列推出7個月後，於今年4月的全球累計銷量已突破1億部，較iPhone 11提早兩個月實現此目標，並令iPhone12成為自iPhone 6以來蘋果銷售最快的系列。Counterpoint分析認為，iPhone 12系列取得成功，主要是因為支持5G以及採用了OLED屏幕。報告亦指，消費者更偏好高端機型，iPhone 12 Pro Max的銷量佔整個系列銷量的29%，而iPhone 11 Pro Max當時的佔比為25%。高端機型暢銷令蘋果手機的平均售價創歷史新高。報告亦解釋，相較iPhone 11、iPhone 12系列的成功也受惠其受疫情影響較輕，同時去年因疫情未有換機的消費者升級至iPhone 12系列。高瞻