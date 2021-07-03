港股下半年開局瀉517點

大型科技股集體跳水，科指低見7856點，創6月23日以來新低，收報7892點，挫262點或3.2%。內地股市方面，上證指數跌70點或近2%，報3518點；深成指數亦下滑368點或2.5%，報14670點。
廣東加辣規制「二選一」、大數據殺熟，憂平台經濟監管力度加強，藍籌ATM拖低大市，阿里巴巴（9988）收報212元，跌3.6%；美團（3690）大跌5.1%，收報304元創五日低；騰訊（700）全日挫1.6%，收報574.5元，亦是五日新低，ATM三股合共拖累恒指挫逾240點。
信光插8.1%領跌藍籌
信義光能（968）沽壓沉重，全日插水8.1%，收報15.4元，領跌恒指。恒安國際（1044）漲1.7%，收報52.9元，為表現最佳藍籌股。
反壟斷監管有重燃之勢，其他互聯網平台股亦捱沽，快手（1024）再創上市新低，低見180元，收報183.2元，挫近6%；京東（9618）跌1.5%，收報300.8元；小米（1810）跌近3%，收報26.2元；嗶哩嗶哩（9626）挫2.2%，收報935元。
快手低見180元創新低
石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）增產速度或低於預期，國際油價走高，油股逆市上升。中石油（857）微升0.3%，報3.79元；中海油（883）升1%，收報8.92元；中石化（386）曾升2.6%，見4.03元，收市倒跌0.51%，報3.91元。
金利豐證劵研究部執行董事黃德几認為，市場擔心內地調控政策陸續出台，加上傳出阿里巴巴大股東押股消息，令新經濟股跌勢顯著。雖然如此，他認為恒指在六月份低位，即27500至27700點有支持。