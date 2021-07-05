上周插近千點 料二萬八整固 港股短期走勢難言樂觀

港股上周累計急插近千點，失守多條平均線，「七翻身」開局投資氣氛欠佳。內地互聯網平台經濟反壟斷勢頭再起，加上資金流出內地股市而且北水轉弱，市場對港股七月初期走勢不太樂觀，分析預計全周將於28000點上下整固，希望勿跌穿5月低位27700點。恒指上周五忽然跳水逾500點，夜期則收報28320點，輕微高水10點。金利豐研究部執行董事黃德几認為，由於平台經濟監管升溫，料新經濟股未有力反彈，尤其是阿里巴巴（9988）押股事件仍在發酵，上周五跌勢未能完全消化，故恒指今日走勢難言樂觀，可能會平開。黃德几表示，早前已警告投資者，後市或出現「黨慶前歌舞昇平，黨慶後風聲鶴唳」的局面。他對於七月開局較為悲觀，原因是北水大幅淨流出，A股跌勢未止，內地反壟斷力度加強，通脹壓力仍長期困擾市場，以及環球疫情反覆。黃德几預計，大市將再跌落至28000點左右後整固，期望不跌穿27500至27700點低位，又料本月中旬市況有好轉。他建議待科指跌近7400點低位，投資者可慢慢收集；本土經濟股受惠於消費券計劃，可短炒一兩日。專家倡候科指7400低撈香港股票分析師協會副主席郭思治亦看淡短期港股表現，他認為大市氣氛薄弱，新經濟股偏軟，A股走勢反覆，港股七月開局亦難翻身，七月初或先見全月低位，看能否守住6月份低位28216點，上試28500至28600點，其後再逐漸回升，本月或呈先低後高局面。回顧過去12年間港股七月表現，其中有10年均錄得升幅，佔比高達八成三。其中2009年港股剛剛走出股災陰霾，當時7月累升2194點或11.9%，成績為12年內最佳，並啟動其後連續6年（2009至2014年），恒指每逢7月必有一波升勢。即使去年爆發新冠疫情，7月全月亦有168點進帳。周三議息紀錄惹關注本周除了中國及香港公佈外匯儲備等數據外，周二美國供應管理協會（ISM）公佈服務業PMI指數，分析預期除非該數據與市場預期的62.3有很大分歧，否則對市場影響有限。反而支付價格指數則值得關注，因為其表現可能影響美元匯價走勢。此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）周三將公佈6月份會議紀錄，亦為投資者所關注。