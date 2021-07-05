排隊認購成絕唱 新股無紙化今實施

今日起港交所（388）將逐步實施新股以無紙化方式上市，包括所有上市文件必須僅以電子形式刊發、新股認購僅可透過這電子渠道申請等，意味手上一本本厚如磚頭的招股書，銀行外一條條翹首以盼的認購隊伍，終將成為歷史。有外資投行人士指出，一般集資額為10億美元（約78億港元）的較大型新股，需要印刷一萬本招股書，但大部份最後只會淪為垃圾。近年絕大多數投資者均是通過網上銀行或券商認購新股，就算是使用白表認購的投資者，一般也只是領取認購申請表格，不會領取招股書，導致很多招股書最終被遺棄。財經印刷勢受衝擊事實上，2019年阿里巴巴（9988）返港上市之時，便首度採用完全電子化招股，其招股過程之順利掃除業內對新股無紙化的疑慮，及後多隻新股如網易（9999）、百勝中國（9987）等競相模仿。據統計年初至6月底的46隻新股中，採用完全電子化招股有17隻佔37%；而混合模式（即電子加實體）有27隻佔59%。新股無紙化符合科技及環保的大趨勢，然而無可避免對本港財經印刷行業造成打擊。已成立三年、本地財經印刷商方訊（Formex）營銷總監陳國棟表示，全電子化招股對本港專做IPO（首次公開招股）印刷的大型財經印刷商衝擊最大，將直接影響公司收入，之後可能要透過裁員及加價等措施維生。證券界人士普遍支持全面落實新股無紙化，致富證券董事郭家安表示，現時很多證券行已開設網上業務，無紙化並不會特別增加其科技投入的成本。無法再用黃白表認購新股後，將會有更多年長人士，焗住只能打電話經證券行認購，而證券行每次將收取約50元手續費，反而令證券行收入輕微增加。證券界普遍支持措施信誠證券副總裁何智威回憶，若以前遇上新股熱潮，需要多名外勤人員至股份結算處，搬運實體表格及招股書回公司，「搬表格都搬餐死」。他又指，如今無紙化後釋放外勤人員的搬運工作，令其可以做其他更有用的事情。不過，券行內負責入機、核對的同事工作量將會相應上升。