騰訊合併平台傳受阻 內地重錘治網企 滴滴虎牙遭整肅

內地當局對科技企業監管力度升級，滴滴出行(DIDI)在美上市僅3天，網信辦便以違規收集使用個人信息為由勒令下架，昨天其他類似網絡平台如「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」相繼淪陷。據報中國反壟斷當局更阻騰訊(700)合併虎牙鬥魚。內地《環球時報》的評論文章直指，中國不能讓任何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國個人訊息的超級資料庫。滴滴遭內地監管重錘出擊後，次日再有3個網絡平台亦因配合網絡安全審查，停止新用戶註冊，它們分別是近日紐交所上市滿幫集團(YMM)旗下的同類叫車平台「運滿滿」、「貨車幫」；以及在納斯達克掛牌的「BOSS直聘」(BZ)。昨晚再有互聯網企業爆反壟斷風波，外電引述知情人士指，內地反壟斷監管機構正式阻止騰訊合併虎牙及鬥魚的計劃，原因是騰訊未能拿出足夠的補救措施，以滿足市場監管總局關於放棄專有權的要求。虎牙和鬥魚為內地頭兩大遊戲直播平台，騰訊同時為兩間公司的股東，持股虎牙36.9%，亦持有鬥魚逾三分之一股權。今次合併遇阻，反映內地反壟斷的決心。貨車幫運滿滿淪陷滴滴據報佔有內地網約車至少八成的市場份額，公司如何收集及使用這些信息惹公眾關注。內地《環球時報》一直被視為當局的喉舌，昨發表評論文章大談「滴滴整改為何深得人心」。報道指，滴滴是大型互聯網公司中掌握個人出行信息最詳細的，似乎已有能力對一個人的行為習慣進行「大數據分析」，構成潛在信息風險。除了對公民數據安全風險的擔憂外，坊間又估計是由於滴滴不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市的後果。同時，不在滴滴赴美上市前叫停計劃，或可以看作是內地當局的一個姿態，在國際層面上給予境外政府一個表態或顏色。