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花旗料人民幣強勢 長線可破六

2021-07-06 列印
　　據中國外匯交易中心數據顯示，昨日在岸人民幣收盤價報6.4608元兌1美元，相比上周五官方收盤價6.4825元漲217點子或0.33%，創1星期新高。而人民幣對美元中間價昨日報6.4695元兌1美元，連續3日下降145點子後，回升17點子。

  花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預期，未來3個月人民幣將上漲至6.35元兌1美元水平，未來6至12個月內上升至6.3元兌1美元水平，長線更看好升穿6元，進一步看5.6元兌1美元水平。



  黃栢寧指，人民幣的匯率走向須視乎兩國之間的經濟差距，以及人民銀行對人民幣升值的容忍度，若內地入口性通脹持續，而出口維持較強的狀態，人民銀行對人民幣升值的容忍度會較高。

  黃栢寧認為人民幣能否漲至5.6元水平，須視乎兩國的中央銀行的政策走勢。

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