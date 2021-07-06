歸創通橋首掛升40% 一手帳面賺8650元

醫療新股近期最受投資者追捧，表現亦未有令捧場客失望。繼時代天使（6699）及和黃醫藥（013）跑出後，內地醫療器械生產商歸創通橋（2190）亦承接暗盤升勢，昨日首掛便報捷，收市報60元，較上市價42.7元高四成，一手帳面賺8650元。今年上半年計，共有13隻醫療股在港上市，當中有9隻首掛錄得升幅，3隻新股首掛潛水。歸創通橋首日掛牌造好，高開55元，較上市價42.7元，高28.8%，惟一度急插至低位50.5元，其後回升至60.8元，為全日高位，若在該位沽出，一手500股帳面勁賺9050元，雖然股價又再次回落至56元水平。不過，臨近收市前又展開升浪，終收報60元，升40.5%，每手賺8650元，而成交金額達33.42億元，市值達72.91億元。醫療新股表現標青歸創通橋首掛表現更勝暗盤，在前日富途暗盤，收報55.85元，升三成，一手賺6575元；而在耀才及輝立暗盤中，分別收報55.75元及55.6元。歸創通橋升勢凌厲，但是一股難求，一手中籤率僅得2%，抽200手才穩獲一手，「頂頭槌飛」認購者只獲派8手。另外，上半年本港新股市場活躍，總共有13隻與醫療相關新股在香港上市，其中有9隻首掛錄得升幅，僅有3隻「潛水」，1隻持平，表現相當標青。當中首掛升幅最大的是諾輝健康（6606），達215倍，而醫渡科技（2158）及時代天使（6699）緊隨其後，升幅分別為1.48倍及1.31倍，而最賺錢是時代天使，一手帳面賺近45600元，諾輝健康亦不輸蝕，每手帳面賺28670元。雖則醫療新股表現良好，惟難免有例外，當中兆科眼科（6622）首掛表現最差，跌幅達14.76%，不計手續費，一手蝕1240元，而昭衍新藥 （6127）及科濟藥業（2171）亦分別跌8.61%及8.54%，每手帳面蝕1300元及2875元。另外，賽生藥業（6600）首日掛牌則錄得無升跌。