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花樣年12.6億購物管公司

2021-07-06 列印
　　花樣年（1777）昨日公告，旗下子公司深圳市富昌商業服務有限公司，以12.6億元（人民幣，下同）向綠地實體收購物管及增值服務的上海綠閔物業管理全部股權，以擴展其物業管理業務，並為該公司提供穩定項目來源。

　　上海綠閔物業管理主要業務是為商用物業提供物業管理及增值服務。綠地實體同意在收購事項完成並生效後的五年內，委任上海綠閔物業管理作為戰略優先級商業相關物業的物業管理服務提供商，並每年向它交付不少於500萬平方米的商業相關物業以作管理，五年內合共不少於2500萬平方米。



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