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嘉利：伺服器定單增 泰廠房料年底試運

2021-07-06 列印
　　嘉利國際（1050）去年純利達3.65億元，按年增長46%。該公司主席助理兼財會部主管何偉汗表示，受到疫情影響，互聯網等發展加快，令伺服器定單亦有上升趨勢，預計下半年整體定單會有升幅。他又相信分拆房地產業務後，對公司估值會有正面影響。

　　何偉汗提到，4至6月的定單表現在預期之內，由於受疫情影響，互聯網、雲端服務等發展加快，其主要客戶包括Lenovo、Dell、HP等對伺服器定單的需求亦上升，整體生意表現向上。



　　廠房方面，何偉汗表示，其位於東莞的綜合生產大樓預計將於2022年中完成。

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