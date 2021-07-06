傳內地商戶下架產品 維他奶大跌逾一成

內媒發現全國多地商戶仍自發下架維他奶產品，維他奶昨日股價曾插近一成五，低見25元，終收瀉逾一成一，造25.95元，成交額10.8億元，市值蒸發約近37億元。維他奶（345）上周六內部通告流出，表示刺傷警員後自殺身亡的集團採購主任梁健輝「不幸逝世」，更表示已聯絡死者家人作跟進及致以慰問，被外間批評美化暴力，引起內地網民不滿並呼籲抵制。雖然其後維他奶已發表聲明澄清，指內部文件的措辭極為不當，保留追究該名員工法律責任的權利，可是內媒發現全國多地商戶仍自發下架維他奶產品，維他奶昨日股價曾插近一成五，低見25元，終收瀉逾一成一，造25.95元，成交額10.8億元，市值蒸發約近37億元。市值蒸發近37億另外，事件引發維他奶高層人事震盪，昨日網上流傳一份維他奶內部通告，指集團香港區人力資源總監已離職，並由首席人力資源總監兼任其香港區職責。維他奶集團於1994年進入內地市場，在深圳建立首家廠房，隨着業務穩步發展，陸續在上海、佛山、武漢和東莞(在建)設立生產基地，並在上海、廣州、深圳分別設立分公司。自二〇一八年財年起，內地業務開始佔維他奶整體業務量逾一半。截至今年三月底止全年，維他奶於內地分部的經營溢利錄得五億二千四百萬元，佔整體經營溢利六成三，成為集團最大的盈利來源地。維他奶國際執行主席羅友禮此前在業績發佈會上表示，今年該集團將在內地推出燕麥奶和氣泡檸檬茶兩款產品。隨着疫情緩和，未來集團將會繼續投入資源拓展內地業務發展，確保增長勢頭。然而，經歷近期的事件後，維他奶最大收入貢獻的業務面臨巨大的不確定性，有關內地業務的拓展、新廠房的建設未知會否因而受影響。