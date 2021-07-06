  • 2021年7月6日 星期二
  • 31º
  • 74%
熱門： 一號風球天文台消費券MIRROR打針優惠

日報新聞 > 金融

全球經濟步向擴張 大行料今年增長6%

2021-07-06 列印
　　滙豐投資管理發表下半年投資展望報告指，今年下半年環球經濟正從經濟周期的「復原階段」步向「擴張階段」，當中美國、中國及亞洲工業國的產出已全面復甦，預料2022年企業盈利將高於疫情前的預測水平。

  另外，花旗銀行發表今年下半年環球投資前瞻，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，預測今年環球GDP增長6%，明年4.2%，料本港今年實質經濟增長6.2%。該行預測美聯儲於9月宣佈縮減買債，從12月起行動，於明年12月或開始加息。建議減少黃金投資，分散投資於美元和商品貨幣、英鎊等。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd