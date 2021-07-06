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國泰拓非航空業務 推全新會員計劃

2021-07-06 列印
　　疫情下航空業進入冰封狀態，國泰航空（293）趁機拓展其非航空業務。國泰航空（293）昨日宣佈，正式推出全新的品牌「國泰」，以推出一系列產品及服務，並會整合國泰航空、馬可孛羅會及「亞洲萬里通」的積分計劃等。

  國泰表示，整合國泰航空、馬可孛羅會及「亞洲萬里通」，旨在精簡優化顧客與其互動的渠道，包括獲取會籍積分，及使用里數的途徑。而「國泰」將於未來數個月，推出一系列有關消費、餐飲的產品及服務。



  國泰預告，短期內將推出國泰聯營信用卡，並將於2022年上半年推出全新的會員計劃。

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