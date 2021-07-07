內地加強監管 滴滴暴挫兩成 油價飆升惹憂慮 杜指跌208點

投資者觀望聯儲局稍後公佈的議息紀錄，加上近日油價飆升令投資者憂慮，美股杜指早段曾挫逾400點，低見34358點；標指及納指則在創歷史新高後倒跌。另一方面，內地科網公司頻遭監管，拖累中概股普遍向下，其中滴滴曾暴挫逾兩成。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34577點，跌208點；納斯達克指數收報14663點，升24點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.60港元，較香港收市價跌0.65港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見556.13港元，較香港收市價跌2.87港元。富國銀行：科技股末日到來投資者關注6月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）議息紀錄，尋找有關局方關於逐步退出量化寬鬆措施的幕後討論線索。富國銀行（Wells Fargo）證券部門股票策略主管Chris Harvey表示，科技股的審判日即將到來，應該趁早獲利離場，考慮到利率上升的風險，10年期美債息率接下來或上升，將衝擊科技股。摩根士丹利認為，經濟全面復甦，額外失業救濟金將結束，加上勞工力成本上升，令企業盈利能力及估值受壓。油組叫停增產會議，令油價前晚急升，但昨晚早段稍為回落，紐約期油每桶報74.6美元，跌53美仙；倫敦布蘭特期油報76美元，下降1.27美元。金價靠穩。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1794.2美元，升10.9美元，升幅0.61%。歐洲股市全線回吐，英法德三大股市皆挫近1%。德國DAX指數收報15511.38點，跌150點。法國CAC指數收報6507.48點，跌60點。英國富時100指數收報7100.88點，跌64點。內地科網公司頻遭監管，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）接連出手，對包括滴滴出行（美：DIDI）、滿幫集團（美：YMM）、看準網（美：BZ）在內的多間6月底才在紐約證券交易所上市的中國科網股實施網絡安全審查，同時下架滴滴出行手機應用程式（App），並停止有關公司旗下App「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」註冊新用戶。受消息拖累，美股假後復市中概股普遍下跌，滴滴一度開市報11.79美元，跳水24.1%，滿幫則跌約20%，BOSS直聘則跌9%。熱門中概股方面，富途曾跌逾一成，百度則曾跌5%，嗶哩嗶哩跌8%，拼多多則跌6%，京東跌逾5%。網信辦在公告中指出，根據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架滴滴出行App，要求滴滴出行嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，以保障用戶個人信息安全。與虎牙合併告吹 鬥魚跌12%此外，路透引述消息人士報道，國家市場監督管理總局將阻止騰訊（700）合併遊戲直播平台虎牙和鬥魚的建議，鬥魚曾跌近12%。