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港股挫70點險守二萬八

2021-07-07 列印
　　恒指連跌第六日，一度失守二萬八大關，恒指曾挫238點，至27904點全日低位，創5月14日以來最低，收報28072點，微跌70點。國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）上周五（2日）發佈「關於公開徵求《以臨牀價值為導向的抗腫瘤藥物臨牀研發指導原則》意見的通知」，投資者憂慮行業定單數量或會受到影響，內地CRO（受託研究機構）股份捱沽。藍籌藥明生物（2269）大跌8.4%，收報126.4元，為表現最差藍籌股；同系藥明康德（2359）插4.7%，收報166.8元。

　　中薇證券研究部董事黃偉豪表示，現階段指數已失守多條平均線，加上下方為牛證重貨區，市場殺牛誘因明顯，因此若短期恒指未能返回50天線上方，不排除將下試27500點。

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