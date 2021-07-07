小鵬暗盤潛水蝕300元 朝聚眼科微升4.2%

新股市場開始乏力，在港美雙重上市的小鵬汽車（9868）昨日在三個暗盤交易場「破底」，其中在富途收報162元，較上市價165元低1.82%，一手帳面蝕300元。至於認購較熱烈的朝聚眼科（2219）暗盤表現一般，在富途收報11.04元，較上市價10.6元，微升4.15%，一手微賺220元。內地電動車巨頭小鵬汽車暗盤表現遜色，雖然在富途暗盤中開報165元，其後衝上高位167.5元，較上市價165元，高1.5%，如果在該位沽出，一手100股帳面賺250元。惟該股曾跌至低位160.2元，終收報163元，微跌1.82%，不計手續費，一手蝕300元。在耀才及輝立暗盤中，該股分別收報163元及164.3元。小鵬一手中籤率10%據小鵬汽車分配結果顯示，該股以每股165元定價，較招股價上限180元，折讓8.3%，集資淨額約137.8億元。香港公開發售部份接獲逾6.8萬份申請，超額認購13.7倍，故無觸發回撥機制，而國際發售部份超購7.54倍。一手中籤率為10%，抽20手穩中一手，而乙組僅得330人認購，其中只有3張頂頭槌飛，每張頂頭槌飛獲配425手。朝聚眼科在富途暗盤開報10.6元，與上市價持平，隨即升至高位12.5元，如果在該位賣出，一手500股進帳950元，其後該股慢慢回落至低位10元，終收報11.04元，微升4.15%，一手微賺220元。在耀才及輝立暗盤中，該股分別收報10.64元及10.82元。朝聚上限定價超購112倍朝聚眼科公佈，其以招股價上限10.6元定價，集資淨額約13.57億元，香港公開發售部份超過15萬人認購，超購112.97倍，國際發售部份超購16.83倍，一手中籤率為5.67%，抽18手可穩中一手。至於頂頭槌飛方面，共接獲25張頂頭槌飛，每張獲配484手。