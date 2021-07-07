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中韓業務反彈 HYPEBEAST多賺7.3%

2021-07-07 列印
　　潮流時尚平台HYPEBEAST（150）去年度純利增長7.3%，至7058萬元。該公司財務總裁黃家恒昨日表示，中國大陸及韓國等地的業務反彈較大，產品拍攝及製作於5至6月已完全恢復，歐美業務於去年下半年亦顯著反彈，對行業於疫情後的看法感樂觀。

　　黃家恒指出，目前中港業務佔30%，其餘佔比則為歐洲及美國為主，當中近年增長較快的產品包括有鞋類產品、玩具，以及家居產品等，其增長達五至六成。他未有透露該公司的收入目標，但指出以往收入增長達30至40%，而電子媒體收入增長達40至60%。





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