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信安料全球今年增長6%

2021-07-07 列印
　　信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，環球金融狀況極度寬鬆，加上刺激財政措施，以及疫苗接種量上升，預計今年全球經濟增長或達6%。不過隨著去年低基數效應於下半年消退，環球多個成熟市場經濟按年增速，有機會已在第二季見頂。

　　全球經濟重啟，大宗商品價格向上，刺激全球通脹上升。信安認為美國以至環球通脹第三季或仍維持高企，到第四季才會逐步回落。但通脹依然面對上行風險，若消費下半年進一步回升，供應調整速度如果持續追不上，通脹可能會比預期更高及持續更長的時間。



        港股方面，陳曉蓉估計會維持波幅上落。

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