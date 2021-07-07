港IPO結算改「T+2」 最快明年末季實施

港交所（388）推出新股平台FINI（Fast Interface for New Issuance），全面簡化及數碼化首次公開招股（IPO）流程，預計最快明年第四季度實施。據諮詢總結，交易所將新股現行的「T+5」結算周期，由原來建議的縮至「T+1」，稍微放寬至「T+2」，又減少招股期間凍資時間及金額。科技浪潮席捲而來，證券市場運作大革新，日前新股無紙化正式推行，港交所昨再推出全新的新股結算平台FINI，全面現代化本港IPO程序。當中最為創新的是，交易所擬將新股結算周期，從現時的「T+5」（T為定價日）縮短至「T+2」，即新股於定價後兩日可實現首掛。事實上，早前的諮詢文件有意將結算周期直接縮減至「T+1」。不過，多名回應人士認為，這會導致操作上過於緊湊，或會為IPO結算過程帶來過多營運風險。因此，交易所決定再進一步縮短可從長計議，暫先採用「T+2」。定價後兩日可掛牌時間表方面，目前正處於FINI系統的開發及測試階段。為確保市場在過渡至FINI前有足夠的準備時間，交易所預期明年初至6月底，FINI註冊用戶上線；7月起，將進行全市場測試；並最早於10月（即第四季）正式推出FINI。港交所上市科主管陳翊庭表示，在IPO過程中涉多個參與方，包括交易所上市科和證監會，需就認購者清單進行審視，程序上亦需多方配合參與，目前仍以「T+1」為長期目標。在積累經驗及做好準備後，最終不排除會實現「T+1」。在某些特定情況下，發行人或需更長的結算周期，例如「T+3」。陳翊庭進一步指，新平台具有彈性，倘遇特殊情況，例如海外公司來港上市，遇兩地出現假期之時，結算時間或需延長，若取得交易所同意，可為新股提供「T+3」或更長的結算周期。