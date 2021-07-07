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遠展料全球地產發展向好

2021-07-07 列印
　　遠東發展（035）主席邱達昌昨日接受訪問時指，過去自己對地產投資較為小心和保守，但現時受美國量化寬鬆政策影響，導致貨幣貶值；而疫情亦令市民留在家中的時間增加，對家居空間的要求亦有所提升，希望家中有更多的工作及學習空間，故此他預期全球地產業務都會向上發展。

　　邱達昌表示對公司未來發展感到樂觀，目前已經推出總共價值500億元的樓盤，令公司盈利得以穩步上升。他又指，目前在內地及香港的土地儲備較低，期望未來會進一步發展香港的住宅市場。邱達昌期望可於中、港地區增加100至150億元土地儲備。



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