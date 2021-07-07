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外資轉向中國地方債 上月增持7.3億創新高

2021-07-07 列印
　　彭博報道，外資6月增持中國地方債規模錄得紀錄新高，反映外資對中國債市投資正逐漸步向多元化。

        彭博引述中國債券信息網的月度數據指，境外機構6月增持地方債7.3億元(人民幣，下同)，增幅為2018年記錄以來最大；同期淨買入國債約134億元，增持規模較5月減少124億元人民幣。彭博指，中國債券市場於5年前才開放，全球對中國市政債券興趣提高，對中國債券市場持續開放是一個考驗。渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔分析表示，外資持有地方債的規模仍然很少，但增持現象反映多元化投資的好跡象。



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