中環IFC外望——UNIQLO下月關閉大阪旗艦店

疫情拖累各地零售旅遊業，有時裝品牌更決定關店。經營快速時裝品牌UNIQLO（優衣庫）及GU（極優）母企迅銷集團（6288）公佈，位於大阪的全球旗艦店「Uniqlo心齋橋店」將於今年8月1日歇業，主要受新冠肺炎疫情衝擊，外地觀光客大幅減少所致。據外媒報道，迅銷位於大阪的全球旗艦店將於下月關閉。迅銷表示，關店除了因疫情令訪日觀光客人數減少之外，該店面的租約亦即將到期，未來「Uniqlo心齋橋店」將搬遷到鄰近的GU店面，預計9月將會以一體化的形態重新開幕。「Uniqlo心齋橋店」於2010年10月開幕，為該品牌於日本的首家全球旗艦店。目前UNIQLO於全球總共擁有15家的旗艦店，包括美國紐約蘇豪區、台北東區等。不過受到疫情的影響，UNIQLO位於韓國首爾明洞的全球旗艦店已於2021年1月歇業。截至今年2月底止，迅銷中期純利按年升5.4%，至1058.6億日圓；收入按年微跌0.5%，至1.2萬億日圓。WeChat Pay夥HKTVmall推消費券優惠消費券計劃指定儲值支付工具營運商之一的WeChat Pay HK宣佈，與HKTVmall合作，為用戶帶來九折及指定精選逾百款產品無限次95折優惠。由即日起至8月31日，成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶，可於WeChat Pay HK「商戶優惠放題」專頁領取HKTVmall 95折優惠碼，再到HKTVmall網上商店以WeChat Pay HK購買指定精選產品時無限次使用。另外，HKTVmall更會派發一張九折優惠電子通用券，用戶在8月1日至31日於網上商店購物，並透過WeChat Pay HK付款時可使用。高瞻