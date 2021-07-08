杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34681點，升104點；納斯達克指數收報14665點，升1點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.78港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見541.38港元，較香港收市價跌7.12港元。
紐約期油跌至每桶72美元
國際貨幣基金組織（IMF）表示，美國透過進一步財政政策刺激經濟，可能會加劇通脹壓力，聯儲局可能需要提早加息。假若美國加息，將導致全球金融流通性急劇收緊，令到資金從新興國家和發展中國家大量流出。
科技股方面，蘋果曾高見144.5美元，逼近歷史高位144.626美元；亞馬遜曾升逾1%創新高，高見3734.2美元。中概股繼續普遍向下，周三靠穩的中概電動車股亦見向下，蔚來及小鵬汽車齊跌逾5%，理想汽車則跌近4%。另一方面，京東則曾反彈逾1%。
中央擬加強監管赴美上市的中概股，令滴滴及看準網等隔晚遭拋售大跌，港股投資者亦對科企監管風險十分敏感，恒指連跌七日，兼失守二萬八大關，累瀉1327點，收報27960點。但受惠內地嚴打中概股赴美上市消息，市場憧憬日後將有更多內地企業來港上市，港交所（388）逆市跑出。
歐洲主要股市收高。商品類股反彈，債券息率偏軟亦支撐高估值的科技股。英國富時100指數收報7151.02，升50點。德國DAX指數收報15692.71點，升181點。法國CAC指數收報6527.72點，升20點。
金價靠穩。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1802.1美元，升7.9美元，升幅0.44%。
港股整體投資氣氛審慎，昨日成交金額1565億元，北水淨流入17.8億元，結束連續三日流出。國指也跌足七日，收報10149點，下滑119點；巨型科網股持續受壓，科指低收逾0.5%，報7603點，連降第六個交易日。
港交所逆市炒高5.3%
中國監管機構動作頻頻，赴美掛牌的中概股遭內地加強監管，或有利中概股將來回流至中國或香港上市，港交所隨即炒上，收飆5.32%，報491元，成交額94.07億元，為成交額第二多個股，僅次於騰訊（700）。
市場對政策風險戒心重，科技股「未跌完」。股王騰訊跌1.88%，收報548.5元；阿里巴巴（9988）下滑1.72%，收報205.8元；美團（3690）走低1.31%，收報286元；快手（1024）低見163.5元創上市後新低，終挫3.39%，收報165.1元。藍籌股大致向下，中海油（883）降2.41%，收報8.9元，是跌幅最大藍籌股；中石油（857）回吐2.11%，收報3.72元。