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傳海外上市須中證監批准

2021-07-08 列印
  內地企業欲境外上市，最常用的做法是搭建在境外註冊的VIE（可變利益實體）架構，而VIE架構長期處於監管灰色地帶，發行人尋求海外上市時僅須向主管部門「匯報」即可。

  不過內地監管風暴下，外媒引述消息人士指，中方正研究堵塞該境外上市漏洞，意味日後這類境外註冊的VIE企業到海外上市，需先獲中證監批准。



　　VIE架構雖運用已久，但一直處於監管縫隙之中，法律上尚未明確相關規定。隨著近年來內地監管環境嚴峻，彭博引述消息人士表示，中證監正牽頭研究修訂自1994年以來生效的海外上市規則，要求內地企業在境外註冊的VIE到境外上市時，必須獲得中證監的批准，意味着證監部門將有權叫停任何一間內地企業的海外上市計劃。
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