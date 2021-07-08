朗詩綠色成新股「黑馬」 暗盤曾飆2.5倍賺7820元

新股市場持續興旺，物管股朗詩綠色生活服務（1965）昨日暗盤「爆冷」跑出，香港公開發售部份僅超購7倍，但股價一度急升2.46倍，一手帳面勁賺7820元。熱門生物科技公司康諾亞（2162）則升逾三成，一手帳面賺8400元。「黑馬」朗詩綠色生活服務在富途暗盤高開3.69元，已是暗盤低位，隨即飆升至11元，較上市價3.18元，高2.46倍，不計手續費，一手1000股帳面賺7820元，收報5.97元，升87.7%，一手賺2790元。在耀才及輝立暗盤中，其高位分別為9.5元及7.37元，收報5.64元及5.3元。康諾亞升逾三成據朗詩綠色生活服務分配結果顯示，其以3.18元定價，為招股價2.96至4.16元近下限範圍，淨集資約2.59億元。香港公開發售部份僅超額認購7.01倍，故無觸發回撥機制，國際配售部份輕微超購0.25倍，一手中籤率為18%，抽20手穩中一手。另外，康諾亞在富途暗盤高開61.3元，之後愈升愈有，最終以高位收報70.1元，較招股價升31.5%，一手500股帳面賺8400元。該股在耀才及輝立暗盤中分別高見71元及71.8元，收報70.95元及71.5元。康諾亞昨日公佈分配結果，以招股價上限53.3元定價，淨集資約29.42億元。康諾亞的香港公開發售吸引超過24.9萬人認購，超購達428.97倍，國際配售部份超購20.9倍，一手中籤率6.5%，抽70手穩中一手。傳騰盛博藥上限定價此外據市場消息指，昨日截止招股的醫脈通及康聖環球基因（9960），分別吸引62.8萬人及43萬人認購，公開發售部份超購592倍及543倍，凍資額逾2526億元及1215億元。另一隻已截止招股的騰盛博藥（2137）亦傳有24.7萬人認購，超購292倍，凍資約732億元。據外電報道，騰盛博藥以上限價22.25元定價，淨集資達24.8億元，將於下周二掛牌。