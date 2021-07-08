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朝聚勁升三成 每手賺1750元

2021-07-08 列印
　　內地眼科醫療服務集團朝聚眼科（2219）首掛表現超勝暗盤，收市勁升33%，報14.1元，每手帳面勁賺1750元。同日首掛的內地電動車巨頭小鵬汽車（9868）則力保不失，收報165元，與上市價持平。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地表示，首掛股價波動主要因為港股疲弱，認為一兩日過後股價會轉趨平穩。

　　朝聚眼科昨日以上市價開報10.6元，為全日低位，其後愈升愈有，升至全日高位16.3元，若在該位沽出，一手500股帳面賺2850元，終回落收報14.1元，升33%，一手帳面賺1750元。小鵬汽車昨日則高開168元，並升至全日高位168.5元，較上市價165元，高2.1%，隨即急插至159.3元，幸好其後回升，終收報165元，無升跌。



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