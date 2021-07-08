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上半年積金人均賺1.3萬

2021-07-08 列印
　　強積金顧問駿隆公佈，在今年上半年市況波動下，強積金仍錄得5.1%回報，人均回報達13265元，預期強積金全年回報可達6至8%，並看好歐美市場，6月內強積金每人平均賺192元。

　　截至6月底，駿隆強積金綜合指數升0.19點，報270點。6月三大主要指數表現持平，股票基金指數升0.43點，報394點；混合資產基金指數升0.24點，報266點；固定收益基金指數微跌，報129點。駿隆表示，股票基金方面，北美股票基金6月份錄得2.8%回報，為9個股票基金中表現最好。其次為其他股票基金及環球股票基金，分別錄得2.3%及0.9%回報。



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