滴滴遭提集體訴訟 股價曾再挫近8%

外媒報道，美國股東權益律師事務所（Labaton Sucharow LLP）和羅森律師事務所（Rosen Law Firm）宣佈，正式代表滴滴出行股東提出集體訴訟，指控滴滴可能向投資大眾發佈具有重大誤導性的商業信息，為滴滴投資者追回損失。受消息拖累，滴滴美股股價曾再跌近8%，見11.5美元。另外，國際指數公司富時羅素早前擬將滴滴納入旗下三個指數。富時羅素最新聲明指出，滴滴將於7月8日如期被納入其全球股票指數，但如果滴滴的美國預託股份（ADS）在周三美國交易時段暫停交易，公司將按照暫停交易和關閉市場的指數政策，不會繼續執行快速加入指數。富時將如期納入指數滴滴出行於本月1日在美國完成上市後，翌日隨即被中國監管部門宣佈對其實施網絡安全審查，國家網信辯稱滴滴存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，並指示後者認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人資訊安全。及後滴滴出行的App被中國網信辦要求下架，停止新用戶註冊。滴滴出行的小程序在微信、支付寶亦相繼被下架。路透引述知情人士稱，支付寶及微信已暫停向中國的新用戶開放滴滴出行小程序，早前在這些平台上使用過滴滴小程序的用戶仍可使用該服務。《華爾街日報》引述知情人士指，滴滴赴美上市數周前，中國網信辦曾建議推遲公司押後上市計劃，並敦促滴滴徹底檢查自身網絡安全。據報，網信辦官員等擔心，滴滴到美國上市或使大量數據落入外國手中。以往亦有於美國上市的中概股曾面臨集體訴訟。中國咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）去年4月爆發財務造假醜聞，引來美國和中國證券監管機構的調查。瑞幸咖啡隨後透過支付1.8億美元與美國證券交易委員會（SEC）達成和解協議。及後多間美國律師行對瑞幸咖啡提起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。