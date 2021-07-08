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傳字節跳動面臨估值下調

2021-07-08 列印
　　內地監管頻繁對科網企業出擊，「TikTok」母公司、內地互聯網獨角獸字節跳動可能會推遲首次公開招股（IPO），並可能面臨估值下調。字節跳動再次回應稱公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃。

　　滴滴出行遭強制下架整改後，美國CNBC記者Deirdre Bosa在社交平台上表示，由於內地科技公司受到打壓，字節跳動的憂慮正在加劇，可能導致會推遲IPO，以及面臨估值下調。



　　今年4月市場曾傳字節跳動的估值升至接近4000億美元（約3.1萬億港元），高於早前傳的2700億或3000億美元。不過字節跳動繼續否認有上市計劃。

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