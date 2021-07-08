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華置持恒大料蝕41.1億

2021-07-08 列印
　　華人置業（127）公佈，根據中國恒大（3333）股份於6月30日的收市價作初步評估，其公平值變動帶來的未變現虧損為約41.1億元，這筆虧損將在金融資產的儲備內入帳。華置表示，未變現公平值變動屬於非現金項目，對集團現金流量並無構成影響。華置指出，恒大股份因公平值變動帶來的累計未變現虧損，將由去年底的7.8億元，增加至今年6月底的約48.9億元。

　　在今年上半年，集團確認來自恒大股份的股息收入約1.6億元。期內集團出售若干證券投資及財資產品，當中主要包含股本證券、債券及結構性產品，預計該等出售交易帶來已變現收益淨額約1.7億元，將於上半年的損益確認。



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