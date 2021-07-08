中環IFC外望——維他奶陷政治漩渦 三菱斥逾億撈貨

本地老字號飲料品牌維他奶因一封員工信，飽受內地消費者抵制，拖累股價周一最多暴瀉15%，錄得上市以來最大單日跌幅，但日資大股東三菱日聯金融集團趁機入市掃貨，在低位斥資一億元增持股份。據聯交所披露權益顯示，三菱日聯在維他奶周一股價大跌之日，以平均價25.8元，購入逾400萬股，合共花費逾1.06億元增持，持股量從15.9%，升至16.3%。三菱日聯主要以旗下基金公司首域投資來持有維他奶股份，主打長線投資，吸引眾多投資者認購，亦令其成為維他奶最大單一股東。據首域投資向投資者提供的快訊指出，該基金揀選維他奶多年，會對投資對象進行詳細的基本因素研究，當中看重維他奶在內地收入比重逾三分之二，盈利增長顯著。今次增持或反映對維他奶在內地長線盈利能力仍充滿信心。維他奶在七一刺警案中，因在內部信件被批措辭不當，引起內地消費者發起罷買，直接影響公司主要收入。八十歲的主席羅友禮事後發員工信件圖平息事件，表示已解僱私自撰寫內部通告的員工，並聲明刺警案是公然挑戰法律的嚴重違法暴力行為，完全偏離集團的信條及核心價值。Airbnb︰港人訂房搜尋增四成Airbnb公佈，隨着社交距離措施逐步放寬，香港人對於安排夏天外出愈來愈有信心，Airbnb「本地旅行」搜尋次數在6月的第二周已上升近四成，當中六成半搜索來自30至40歲組別。根據Airbnb 5月的內部數據統計，50歲或以上香港人也在規劃夏季旅行，搜尋次數超過18%。以今年6月訂房數字來看，千禧世代是最踴躍的一群，其次才是30至40歲組別。即使防疫限聚措施仍然生效，搜尋數據顯示香港人仍然熱衷於本地旅行。今個夏天香港人在Airbnb搜尋4人或5人住宿的次數，分別上升54%及50%。高瞻