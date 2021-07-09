資金湧美債 10年國債息續降 憂疫情損經濟 杜指挫259點

日本東京宣佈疫情緊急狀態，英美個案亦反彈，復甦蒙陰影，美國十年期國債收益率跌至1.25厘，為二月中以來最低。另外，美國上周首次申請失業救濟人數達37.3萬人，按周意外增加2000人，市場預期為35萬人。
金價走軟，險守一千八百美元關。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1800.2美元，跌1.9美元，跌幅0.11%。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34421點，跌259點；標普500指數收報4320點，跌37點；納斯達克指數收報14559點，跌105點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見43.69港元，較香港收市價跌0.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見528.60港元，較香港收市價升0.60港元。
歐洲股市亦「見紅」，歐洲股市全線回吐，英法德三大股市挫1至2%。英國富時100指數收報7030.66點，跌120點，跌幅1.68%。德國DAX指數收報15420.64點，跌272點，跌幅1.73%。法國CAC指數收報6396.73點，跌130點，跌幅2.01%。恒指夜期回升108點，報27208點，高水55點。
內地整肅科企 ATM齊捱沽
港股方面，內地大型科技企業繼續受政策壓逼，加上外圍疫情反覆，在內外交困下，港股昨天急跌807點，收報27153點，創今年收市新低，年初至今累積升幅已全部蒸發。港股連跌8日，為2015年12月以來最長跌浪，累積下跌2135點，跌幅達7.3%，並一度跌穿牛熊分界線（250天線）。
中央近期對大型科技企業連番出招，繼滴滴出行手機程式被逼下架，以及境外註冊VIE（可變利益實體）海外上市未來或須獲中證監審批之後，人行揚言早前針對螞蟻集團的措施，亦適用於其他支付平台，令到中資科技股風聲鶴唳。
科技股為跌市重災區，騰訊（700）跌3.7%，阿里巴巴（9988）失守200元大關，收市報197.3元，跌4.1%。連同下跌6.4%的美團（3690），「ATM」三大科網股合共拖低恒指301點。