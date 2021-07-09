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人行防支付壟斷 整治不止螞蟻

2021-07-09 列印
  內地對科網行業監管行動持續，人民銀行副行長范一飛表示，支付市場壟斷現象不僅存在於螞蟻集團，其他機構亦有同樣情況，對螞蟻採取的措施亦會推行到其他支付服務市場主體。

  范一飛指出，近年支付產業發展迅速，過程中出現不規範行為，人行正針對壟斷、資本橫向擴張等行為開展工作。他表示，支付行業各方優化支付服務供給，採取減免商戶手續費等措施，向實體經濟讓利逾百億元；當前內地支付市場競爭充份，近年來支付行業持續讓利，支付手續費收費總體低於國際水平。



  范續稱，人行下一步會繼續加大支付服務市場的改革力度，督促商業銀行優化服務，對賬戶進行分級分類管理，另一方面，配合公安部在打擊電訊網絡詐騙和賭博的機制下面，做好資金鏈治理工作。
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