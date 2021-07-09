傳零￼煞停上市大計 便利蜂否認赴美申IPO

滴滴出行事件火燒連環船，中國更表示要加強中概股監管，隨即內地醫療大數據公司零氪科技急煞赴美上市計劃，其集資最多2.11億美元（約16.46億港元）大計「凍過水」。不過內地便利店連鎖創業公司便利蜂無懼監管風波，據外電報道，其已以保密形式向美國證交會提交上市申請，料集資約5億美元（約39億港元），惟便利蜂已否認。據路透引述多名消息人士指，由於中國收緊海外中概股監管，零氪科技決定擱置在美上市計劃，而其新股認購早已在周三（7日）結束，較原計畫提早一日。零氪科技在今年6月申請在美國首次公開發行（IPO），原本擬在昨日美股收市後為其股票定價。零氪科技計劃以每股介乎17.5至19.5美元，發售1080萬股股票，若以上限定價將最多可集資2.11億美元。零氪科技主要從事人工智能與醫療大數據業務，為內地提供醫療解決方案，並於早前獲阿里健康（241）投資。滴滴事件惹監管風暴事緣滴滴出行在美上市掛牌兩日後，便遭中國國家互聯網信息辦公室審查其網絡安全，坊間估計此為滴滴不顧內地監管層，貿然赴美上市的後果。其後中國國務院公佈《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》指，將加強中概股監管，並修改境外上市規定。消息觸發在美中概股遭到拋售。對於內地擬收緊海外上市規定，惠峰國際發展董事張玉峰表示，正排隊赴美上市的內地企業，現已自行叫停所有上市計畫，直至監管政策明朗化。他續指，滴滴或是純以經濟角度考慮上市事宜，對於國家不希望內部敏感性數據流出，未有足夠的認識。在風高浪急之際，據彭博報道，內地便利店連鎖創業公司便利蜂，已以保密形式提交美國IPO申請，或集資約5億美元，最快可能在今年發行股份。不過，便利蜂已向內媒表示消息不屬實。便利蜂現時在中國設立逾2000間店舖。