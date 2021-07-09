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騰訊夥國家天文台 AI技術助探索宇宙

2021-07-09 列印
　　2021世界人工智能大會於上海召開，騰訊（700）主席馬化騰於會上表示，騰訊將與國家天文台共同發佈探星計劃，把騰訊優圖實驗室的AI技術用於尋找脈衝星，探索宇宙。他表示，AI應用在醫療、城市治理、非接觸服務等領域，為生活帶來便利，但人們對於AI的未知仍大於已知，因此需要推動發展。

  據騰訊介紹，騰訊與國家天文台聯合啟動的探星計劃，將基於騰訊優圖實驗室的電腦視覺技術、騰訊雲的計算能力，用「雲＋AI」幫助中國天眼FAST處理每天接收到的龐大資料，並通過視覺AI分析找到脈衝星線索。



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