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亞太資源盈喜 料全年賺逾12億

2021-07-09 列印
　　傳統業績期將至，多間企業陸續公佈盈利預測。亞太資源（1104）發盈喜，預期截至6月底止年度由虧轉盈，將錄得純利不少於12億元；上年度虧損約4.29億元。該公司稱，預料由虧轉盈主要是由於集團撥回於其中一間主要聯營公司投資之帳面值減值虧損，以及資源投資分部的溢利增加等所致。

  人瑞人才（6919）發盈喜，預期今年首6個月，溢利按年增長約25%至35%，上年度溢利為5301.9萬元人民幣；並料收益按年增長約75%至85%，及經調整淨溢利增長約45%至55%。上半年溢利增長，主因收益顯著增長。



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