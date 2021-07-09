人瑞人才（6919）發盈喜，預期今年首6個月，溢利按年增長約25%至35%，上年度溢利為5301.9萬元人民幣；並料收益按年增長約75%至85%，及經調整淨溢利增長約45%至55%。上半年溢利增長，主因收益顯著增長。
亞太資源盈喜 料全年賺逾12億
人瑞人才（6919）發盈喜，預期今年首6個月，溢利按年增長約25%至35%，上年度溢利為5301.9萬元人民幣；並料收益按年增長約75%至85%，及經調整淨溢利增長約45%至55%。上半年溢利增長，主因收益顯著增長。
疑承建商疏忽 逾８４０買家獲賠償 石屎強度不達標 柏傲莊兩座拆卸重建
本港新盤票王、由新世界及港鐵合作發展的大圍站上蓋項目「柏傲莊III」，第一座及第八座平台牆身的混凝土強度不達標，未必能支撐樓宇原先設計，新世界發展主動決定拆卸兩座已建成的十多層，並重新興建，同時撤換承...
2021-07-09
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花蓮十連震最強達5.4級 全島震動幸沒有傷亡
台灣花蓮繼前日見隕石外，更經常發生地震。而周三凌晨至周四清晨期間更地震達十次，最強為清晨六時十一分發生黎克特制五點四級地震，震源深度約九點六公里，震央位於花蓮壽豐鄉，而且台灣全島都感震動。周三凌晨的地震更震裂地下水管，水浸整條馬路，連夜搶修才恢復正常。幸好至今無傷亡及損毀報告。 據台灣的氣象部門記錄，花蓮由前日凌晨起有輕微地震，至晚上七時許開始，已陸續有多次強度為三級以上的地震，多達十次。台媒奇摩新聞指，周三凌晨三時二十一分壽豐再度發生黎克特制規模四點二、深度六點六公里的地震，並造成市區中華路跟德安二街口的地下水管爆裂，水從管路噴出漫流整條馬路，讓維修人員連夜整整搶修三小時...
2021-07-09
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內地野生大熊貓「降級」
以往內地野生大熊貓一直屬瀕危級別，不過經過當局的保育，現時的野生大熊貓數量達一千八百多隻，受威脅程度等級由瀕危降為易危。生態環境部自然生態保護司司長崔書紅在新聞發佈會上表示，內地已建立了較為完備的自然保護地體系，大面積自然生態系統得到有系統及完整地保護，野生生物生活環境得到有效改善。據報，野生大熊貓、藏羚羊、麋鹿等珍稀瀕危物種的生存狀況得到改善。部份珍稀瀕危物種種群逐步恢復，東北虎、東北豹、亞洲象等物種數量明顯增加。
2021-07-09
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藍籌屋苑錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城13座中層C室，面積853方呎，三房連套房間隔，議價後以1190萬元易手，呎價13951元。據悉，買家為...
2021-07-09
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資金湧美債 10年國債息續降 憂疫情損經濟 杜指挫259點
投資者憂慮新冠疫情打擊經濟復甦，資金湧入美債，令美債孳息持續下降，美股杜指周四早段一度挫536點，報34145點，跌幅1.55%；納指大跌293點或2%，報14371點；標指跌68點報4289點，跌幅...
2021-07-09
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烏龍球+爭議極刑 天佑英軍入決賽
英格蘭相隔五十五年打破大賽四強魔咒！周三歐洲國家盃四強，三獅在溫布萊主場有賴球迷全場吶喊，法定時間1:1逼和丹麥。戰至加時再得幸運之神眷顧，史達寧爭議性博得十二碼，哈利卡尼操刀宴客仍能補射攻入致勝球，天佑英軍反勝2:1，自六六世界盃再次躋身大型賽事決賽。 繼六六世盃封王後，英格蘭五度殺入大賽四強均飲恨而回，幸今次天佑英軍，周三之戰反勝2:1打破魔咒。今仗丹麥三十分鐘先憑丹斯加特直射罰球破網，不過三獅沒有潰散，領隊修夫基坦言多得主場球迷力量：「我們最大的優勢就是球迷，他們在己隊處於落後劣勢的時候，仍然堅定地支持我們。」 有球迷集氣加持，英格蘭落後僅九分鐘，便成功逼得丹...
2021-07-09
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【車情車趣】 無電不歡？平治EQA250、Tesla Model Y反應熱烈，精采電車陸續有來！
平治上星期開始在港首展全新EQA250，聽聞港、九兩地陳列室都人頭湧湧，不少車迷都想一睹這款「平民」電動車的風采，雖然代理已表明EQA今年配額早已售罄，新一批2022年製造貨源「一換一」已漲價兩萬元至...
2021-07-07
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貼地新人王拍拖搭港鐵 阿Jer安撫女友 放假即拖實行街
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社論——全城齊打氣 撐健兒衝獎牌
東京奧運會受新冠肺炎疫情影響，延期一年，於本月底舉行。香港運動員一共取得四十六張入場券，出戰三十八場比賽，是香港有史以來取得最多參賽資格的一屆，個別項目更有衝擊獎牌的希望。港人要出力，為香港健兒打氣，激勵他們爭取佳績，因為東奧極可能不設現場觀眾，場面會較為冷清。 奧運會是四年一度的體育盛事，各國健兒雲集，透過競賽，挑戰人類更高、更強、更快的極限，也透過公平比賽，增進國際間的友誼。但今次比賽，各國健兒在投入比賽以外，還要面對日本疫情反彈的挑戰。為防比賽發生病毒交叉感染，東奧當局除加強檢疫外，也限制健兒的活動範圍，各場館將閉門作賽，不讓觀眾進入。 可以想像，運動員投入比賽，也要...
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馬場浮世繪——史卓豐水痘病瘉周日復出
史卓豐早前因為出水痘而避戰了三個賽馬日，昨晨終於復課操馬，為於周日田戰復出做準備，全朝並連試多駒，包括周日參戰馬「虹鴻」和下周三參賽的「勁無比」。他表示臨煞科因病缺陣實在始料不及，只希望於周日和下周三的本季最後兩次賽事，均能交出好成績彌補損失。 馬場浮世繪
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