中環IFC外望——遭要求評估業務 壹傳媒恐須退市

壹傳媒（282）公佈，聯交所已要求該公司就是否仍維持足夠的營運及資產水平，以保證根據上市規則的持續上市地位提供詳細評估，並與該公司相關的其他事宜作出查詢；若無法滿足上市規則規定，上市地位可能會受到影響。另外，自7月2日起，周達權已遞交辭任該公司執行董事、營運總裁、執行委員會及薪酬委員會成員及公司秘書之辭呈；熊自強已遞交辭任集團財務總裁之辭呈。現任獨立非執行董事Mark Lambert Clifford獲委任為薪酬委員會成員。此外，董事會宣佈，張劍虹已於今日告知該公司，其辭任該公司執行董事、行政總裁及執行委員會和提名委員會成員以及其於集團內的其他職務，全自6月30日起生效。隨着張劍虹的離任，董事會將考慮委任一名該公司提名委員會新成員。該股將繼續停牌。港交所成立中國業務諮詢委員會港交所（388）宣佈成立「中國業務諮詢委員會」，就中國金融市場及經濟發展，擔任董事會顧問，擬每年召開數次會議。該會主席為港交所主席史美倫，成員包括港交所行政總裁歐冠昇、春華資本董事長胡祖六、高領資本董事長張磊、招行前行長馬蔚華等。同時交易所又成立「內地市場小組」，由歐冠昇任主席，成員包括內地業界和市場人士，將通過定期會議分享經驗，為港交所在內地的項目提供意見和建議。史美倫表示，立足中國是港交所的核心戰略，交易所致力於提升作為連接中國與世界的橋樑作用，而新成立的兩大組織將為未來推進中國發展戰略提供寶貴的支持。此外，證監會公佈，與加拿大證券管理機構協會8名成員，簽訂協議建立金融科技合作框架，將會在資訊共享及雙方創新職能等方面展開合作。簽訂該協議是繼證監於2016年3月成立金融科技聯絡辦事處，以及加拿大證管會於2017年2月設立監管沙盒後的另一舉措。高瞻