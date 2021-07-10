港股反彈191點 全周跌近千點

恒指低開後一度插穿二萬七關，低見26861點，創今年新低，其後買盤大手掃入撐市，港股由谷底拗腰反彈，收升191點，報27344點。科指升幅較大，收漲近1.5%，至7429點，大市成交金額1867億元。
美團早段下跌後倒升，急揚4.3%，收報279.2元，有份推高大市；小米抽升5.1%，收報26.7元，也是貢獻大市的重要功臣之一；股王騰訊（700）上升約2%，收報538.5元。
新世界斥逾億元回購
藍籌股方面，友邦（1299）升0.4%，收報94.55元；藥明生物（2269）炒高半成，收報134.4元。新世界（017）柏傲莊III兩幢樓宇結構不達標要拆卸重建，股價曾插逾半成，及後跌幅收窄，終收降2.7%，報37.35元。新世界連跌兩日，集團亦即時回購。據聯交所資料顯示，新世界於7月9日斥資1.12億元，回購300萬股，每股介乎37.1至37.65元。
內需股走強，火鍋餐飲股反彈，海底撈（6862）飆逾一成，是升幅最大藍籌股；頤海國際（1579）炒高9%；呷哺呷哺（520）彈近6%。體育用品股亦表現搶眼，安踏（2020）抽升近7%。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，昨日港股早段將大量牛證打靶，雖然大市其後倒升，結束多日連跌走勢，但認為目前暫未「甩難」，始終近日壞消息很多，投資者觀望氣氛較濃。他認為，重磅ATM短期走勢是左右後市重要指標，又指短期二萬七支持力度明顯，預料下周有望逐步回穩，回升至近二萬八關口。