內地降準放水 美股三指破頂 港股今可望裂口高開

港股上周五收市後，內地突然宣佈降低存款準備金率，加上美股三大指數齊創新高，市場氣氛全面好轉，港股今日可望裂口高開。不過由於內地持續壓制科技企業，在不明朗政策因素之下，證券界估計，港股在27700點附近將遇到阻力，後市走勢仍有陰影。恒指上周五收報27344點，升191點。不過在降準以及美股向好推動下，夜期卻大升460點，收報27707點，較恒指收市高水362點。此外，俗稱「黑期」的香港HS 50指數期貨最新報27640點，較恒指上周五收市高近300點。另外，ADR港股比例指數報27766點，意味恒指今日有望高開逾400點。夜期ADR齊勁升從上述多個指標看來，港股大幅高開似乎無懸念。內地上周五降準0.5個百分點，釋出1萬億元人民幣，出手時機較市場預期為早，而且是全面降準而非定向降準，令投資者有驚喜。專家料27700遇阻至於外圍方面，美股三大指數杜指、標指以及納指齊創歷史新高，當中杜指急漲448點，收報34870點，升幅達1.3%。至於標指以及納指，亦分別升1.1%以及約1%。美國10年期國債息率回升至1.36厘水平，反映市場風險胃納上升，資金不再急於避險。另一方面，債息上升意味銀行息差可望擴闊，銀行股成為美股升市火車頭，美國銀行股價抽升3.3%。雖然外圍股市氣氛一片向好，但uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，港股未必可以完全跟隨外圍強勢。內地加強監管科技企業，這方面的政策因素影響深遠，令投資者不敢放膽入市。此外，市場對美股盈利增長預測仍然相當樂觀，支持美股升勢，但對港股預測則相對保守。他預期港股今日將跟隨外圍高開，但不會完全扭轉劣勢，在27700至27800點有阻力。光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦認為，港股上周觸及牛熊分界線已見支持，今天在降準及外圍推動下，將可裂口高開，但內地政策因素仍會拖後腿，估計在27700點將遇到阻力。